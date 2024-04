Las federaciones olímpicas de verano se distancian de IBA y convocan a un nuevo organismo de boxeo Por. Gabriel F. Cordero La Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF), organismo de organismos deportivos olímpicos, ha anunciado la exclusión de la AIB de su lista de asociaciones miembros. El 3 de abril pasado el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratifico que era legal la decisión del Comité Olímpico Internacional (IOC) de retirar su reconocimiento a la IBA. La ASOIF tras una extensa consulta ha decidido retirar la membresía del organismo de boxeo basándose en los conocimientos de los problemas con las finanzas, la gobernanza y la ética de la IBA. El presidente de la ASOIF, Francesco Ricci Bitti, declaró en la conferencia SportAccord en Birmingham, Reino Unido, que las federaciones nacionales de boxeo y los comités olímpicos nacionales deben decidirse a encontrar un reemplazo adecuado para la IBA a más tardar en 2025. De igual forma la 48ª Asamblea General de la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF) reunida en Birmingham, Reino Unido ha elegido por unanimidad a Ingmar De Vos de la Federación Ecuestre Internacional (FEI)) como su próximo presidente. El tercer mandato del actual presidente Francesco Ricci Bitti finalizará el 31 de diciembre de 2024. Ingmar De Vos se presentó sin oposición y fue elegido en votación secreta para un mandato de cuatro años, a partir del 1 de enero de 2025. Willie Limond en estado crítico en Escocia Like this: Like Loading...

