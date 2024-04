JoJo Díaz regresa el 27 de abril Golden Boy ha anunciado un choque a diez asaltos en peso ligero entre Oscar “La Migraña” Duarte (26-2-1, 21 KOs) y el olímpico estadounidense y ex campeón mundial Joseph “JoJo” Díaz Jr. (33-5-1, 15 KOs). La pelea aparecerá en la cartelera del programa doble de DAZN del 27 de abril con José Ramírez contra Rances Barthelemy y Vergil Ortiz Jr. contra Thomas Dulorme en el Save Mart Center en Fresno, California. También en la transmisión de DAZN, la campeona unificada de peso mosca femenino AMB, CMB y OMB Marlen Esparza (14-1, 1 KO) pondrá sus títulos en juego una vez más en una revancha a sangre fría contra la ex campeona del WBC, Gabriela “La Chucky” Alaniz (14-1, 6 KOs) en un combate de 10 asaltos. Al abrir la transmisión de DAZN, el campeón de peso welter de la NABF, Raúl “El Cugar” Curiel (14-0, 12 KOs) defenderá contra Jorge Marrón Jr. (20-4-2, 7 KOs) en un duelo a 10 asaltos. Haga clic aquí para comentar Gary Shaw fallecio a los 79 años Las federaciones olímpicas de verano se distancian de IBA y convocan a un nuevo organismo de boxeo Like this: Like Loading...

