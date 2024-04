Willie Limond en estado crítico en Escocia Por.Gabriel F. Cordero El boxeador escocés Willie Limond de 45 años fue llevado de urgencia al Hospital Universitario Monklands en Airdrie, donde permanece en estado crítico tras ser encontrado en su auto en una calle residencial en Coatbdridge a pocas horas de participar en una sesión de entrenamiento pública en el Centro St Enoch de Glasgow y extraoficialmente se conoce que Limond esta en estado crítico . Limond fue campeón de peso súper pluma y peso ligero de la Commonwealth y esta programado para enfrentar a Geordie Joe Laws en el Emirates Arena de la ciudad el 3 de mayo. Limond esta en el boxeo profesional desde 1999 con récord de 42 triunfos (13KOs) y 6 derrotas logrando ganar campeonatos europeos, de la Commonwealth y británicos y enfrentándose a nombres como: Terrible Morales, Amir Khan, Anthony Crolla y Ricky Burns entre otros. Las federaciones olímpicas de verano se distancian de IBA y convocan a un nuevo organismo de boxeo Feliz cumpleaños al Monster Naoya Inoue Like this: Like Loading...

