Lara vence a O’Sullivan y retiene titulo AMB en Brooklyn El Cubano campeón mediano de la AMB, Erislandy “The American Dream” Lara (29-3-3, 17 KOs) dominó y detuvo a Gary “Spike” O’Sullivan (31-5, 21 KOs) el sábado por la noche en el Barclay’s Center de Brooklyn, Nueva York. Lara, de 39 años, derribó a O’Sullivan en el cuarto round, luego sacudió repetidamente a O’Sullivan en los siguientes rounds hasta que la pelea se detuvo en: 23 segundos del octavo round. “Este nuevo estilo que estoy demostrando es para que todos los boxeadores les muestren cómo puedo pelear ahora, simplemente cambiando”, dijo Lara. “Él también era un boxeador duro. Soy un boxeador inteligente, un boxeador hábil, eso es lo que hice esta noche. Esperé hasta que atacó y luego hice lo que tenía que hacer para ganar la pelea. “Vi la abertura, se estaba dejando abierto y ahí entró la izquierda y lo derribó. Vi en el octavo asalto que no tenía más poder y fue entonces cuando di un paso al frente y mostré mi poder”. Anthony Peterson victorioso en Washington Resultados desde de Brooklyn Like this: Like Loading...

