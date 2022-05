Resultados desde de Brooklyn El invicto súper welter Jesús Ramos se vengó de la pérdida de su tío Abel Ramos ante Luke Santamaría el sábado por la noche en el Barclay’s Center de Brooklyn, Nueva York. Ramos (19-0, 15 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre Santamaría (13-3-1, 7 KOs) con puntuaciones de 98-92, 97-93, 97-93. El peso superpluma Eduardo Ramírez (27-2-3, 12 KOs) ganó una reñida decisión mayoritaria en diez asaltos sobre Luis Meléndez (17-2, 13 KOs). Las puntuaciones fueron 95-95, 96-94, 98-92. El súper welter Luis Arias (20-3-1, 9 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre Jimmy Williams (18-8-2, 6 KOs). Las puntuaciones fueron 99-91 3x. Lara vence a O'Sullivan y retiene titulo AMB en Brooklyn Ex campeón Charr vence a Milacic en Alemania Like this: Like Loading...

