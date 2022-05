Ex campeón Charr vence a Milacic en Alemania El ex campeón mundial de peso pesado de la AMB “Diamond Boy” Mahmoud Charr (33-4, 19 KOs) derrotó a Nikola Milacic (21-3, 14 KOs) en el tercer round el sábado por la noche al aire libre en Die Bucht en Hamburgo, Alemania. Trabajo fácil para Charr que derribó a Milacic varias veces. Milacic fue suplente tardío después de que el oponente original de Charr, Jean Pierre Augustin, fuera arrestado en el aeropuerto cuando intentaba tomar un avión para Alemania. El peso pesado número 13 de la OMB, Ali Eren Demirezen (16-1, 12 KOs), luego de su nocaut técnico sobre Gerald Washington en un PPV del 1 de enero, superó al ex retador al título mundial de 42 años Kevin “Kingpin” Johnson (35-19-1 , 19 KOs) por decisión unánime en ocho asaltos. El peso pesado Christian Hammer (27-9, 17 KOs) noqueó al oficial Drazan Janjanin (22-35, 19 KOs) en el primer asalto. El peso pesado Michael Wallisch (23-5, 16 KOs) detuvo a Toni Thes (19-12-1, 13 KOs) en el segundo round. Resultados desde de Brooklyn Entrega de premios de la 37.ª Convención Anual de la FIB Like this: Like Loading...

