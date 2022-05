Anthony Peterson victorioso en Washington El contendiente de peso súper ligero Anthony Peterson (39-1-1, 25 KOs) venció con un KO en el sexto asalto sobre Saul Corral (30-19, 13 KOs) el sábado por la noche en el Entertainment & Sports Arena en Washington, DC El tiempo fue 1:06. Una pelea de peso súper ligero entre Greg “Sharp Shooter” Outlaw, Jr. (10-1, 5 KOs) y Wilfrido Buelvas (22-15, 16 KOs) fue declarada nula debido a un cabezazo accidental durante el primer round. El invicto supergallo Domnique Crowder (13-0, 8 KOs) ganó por decisión unánime en ocho asaltos a Yeison Vargas (20-10, 15 KOs). Las puntuaciones fueron 80-72 3x. Otros resultados:

Jay Stancil III UD4 Andre Donovan (peso supergallo)

Max Garland TKO1 Mike Fowler (peso welter)

Chris Arnold TKO1 Lamarco Ellis (peso pesado)

Joe Veazey UD4 Corey Champion (peso welter)

La’Vay Lawrence TKO3 Hugh Hinds (peso pluma)

Donnell Poe SD4 Weusi Johnson (superpluma)

Nadim Salloum UD6 Elie Augustama (supermediano)

David Stevens TKO1 Colby Courter (supermediano) Davis KOs Romero y retiene titulo AMB en Brooklyn Lara vence a O'Sullivan y retiene titulo AMB en Brooklyn Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.