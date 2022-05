Davis KOs Romero y retiene titulo AMB en Brooklyn El campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis (27-0, 25 KOs) obtuvo una victoria de un hit en el sexto round sobre Rolando “Rolly” Romero (14-1, 12 KOs) ante 18,570 fanáticos el sábado por la noche en el Barclay’s Center en Brooklyn, Nueva York. No hubo KO en el primer round para Rolly, pero dio un buen derechazo antes de la campana. Fue una pelea táctica con Rolly aguantando hasta la sexta ronda cuando Davis conectó con una gran mano izquierda y derribó a Romero. Rolly venció el conteo, pero se tambaleó y el árbitro David Fields lo detuvo. El tiempo era 2:39. “Era fuerte, pero había un par de golpes con los que me estaba calentando y me atrapó y dije: ‘No puedo sentarme con él todavía'”, dijo Davis después. “Sé cuándo dárselo a mis oponentes y cuándo relajarme… lo loco es que ni siquiera lo lancé tan fuerte. Simplemente se topó con él. Simplemente se topó con él. Algo así como cuando atraparon a Manny Pacquiao. Ni siquiera lo lancé tan fuerte y él fue quien chocó contra él, cuando estaba hablando de que iba a ser yo”. Romero declaró que quiere una revancha. “Quiero la pelea otra vez”, dijo Romero. “Lo expuse y gané cada ronda. Salté a algo y me comí un trago estúpido”. Anthony Peterson victorioso en Washington Like this: Like Loading...

