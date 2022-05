Haney: Veo agujeros en Kambosos FacebookGorjeo Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso ligero del WBC, Devin Haney, explicó por qué confía en derrotar al campeón de peso ligero de franquicia de la FIB, la AMB, la OMB y el WBC, George “The Ferocious” Kambosos, el domingo (sábado por la noche en los EE. UU.) en el Marvel Stadium de Melbourne, Australia, televisado por ESPN y Sky con una asistencia esperada de 40,000 fanáticos. “Esta oportunidad significa todo para mí, este es el Super Bowl de la división de peso ligero, la pelea más grande en la división de peso ligero, esto significa todo y lo aprovecharé al máximo”, dijo Haney a Sky Sports. “Hay muchas maneras, hay muchos huecos y diferentes formas en que podemos vencerlo, pero el único plan de juego que tenemos realmente sentimos que funcionará. Pero nunca se sabe hasta que se sube al ring. Estamos listos para cualquier cosa, cualquier cosa que él traiga a la mesa estaremos listos y no puedo esperar. “Obviamente, si lo observas lo suficiente, puedes ver los hábitos y las cosas que hacen. Por supuesto que tiene agujeros, por supuesto que tiene malos hábitos. Buscaré para mostrárselo. No me voy a sentar aquí y hacerle saber exactamente los agujeros que veo, ¿cuál sería el punto en eso? Lo guardaré para la noche de la pelea y luego, después de la noche de la pelea, puedes preguntarme cómo ejecuté los hoyos”. Actualización de la 60.ª Convención Anual del WBC Davis KOs Romero y retiene titulo AMB en Brooklyn Like this: Like Loading...

