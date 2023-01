“La Roca” De Gracia lista para el gran 2023 El ex contendiente de peso pluma clasificado mundialmente Brayan “La Roca” De Gracia (29-2-1, 25 KOs) de Panamá tiene la vista puesta en grandes oportunidades de pelea en 2023. De Gracia estaba escalando rápidamente en el ranking mundial antes de ser derrotado por Eduardo Ramírez en 2019. De Gracia actualmente tiene una racha de 3 victorias consecutivas y tiene una nueva estructura para su equipo. Su antiguo asesor, Gabriel Barron, con sede en el sur de California, ahora estará al mando como su codirector. Barron es muy respetado en la comunidad del boxeo, habiendo trabajado con una gran lista de boxeadores talentosos durante los últimos 20 años. Barron ha tenido un impacto inmediato, incluida la organización de las últimas dos peleas de De Gracia y, lo que es más importante, la firma con el promotor del Salón de la Fama, Lou DiBella. DiBella tiene grandes esperanzas de que De Gracia consiga las mejores peleas posibles en 2023. El antiguo manager de De Gracia, Arauz Aristides, permanece como codirector. ¿En qué parte de Panamá creciste? La gran mayoría de mi infancia transcurrió en Puerto Armuelles, Chiriquí, Panamá. ¿A qué edad comenzaste a boxear y cuál fue el alcance de tu carrera amateur? Empecé a boxear a los 14 años y tenía un récord amateur de 25 victorias y 2 derrotas con 20 nocauts. ¿Cómo describirías tu estilo preferido de lucha? Diría que mi ofensiva es similar al estilo de pelea mexicano porque viví un año en México y entrené allí cuando era aficionado. Mi defensa es como una mezcla de la vieja escuela del estilo defensivo panameño y mexicano. ¿Cómo fue tu experiencia peleando en Colombia tus últimas 3 peleas? Fue una gran experiencia de aprendizaje pelear contra los peleadores locales. Experimenté la presión del público que apoyaba a su peleador local. Aprendí a manejar la situación y mi concentración mejoró mucho en cada pelea. Estabas subiendo constantemente en el ranking mundial antes de tu sorpresiva derrota en 2019 ante Eduardo Ramírez. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Aprendí que tengo que tener el control de mis emociones cuando estoy en el ring. Estaba ganando la pelea pero quería ganar por nocaut y me costó. Ahora soy un luchador más paciente. ¿Qué cambios ha realizado en los últimos 3 años? Más que nada he mejorado muchísimo tanto ofensiva como defensivamente. Realmente he trabajado duro para pelear a la distancia adecuada y cortar el ring correctamente. Uno de los mayores errores que puede cometer un peleador es no saber pelear a corta, media o larga distancia al momento de atacar ofensivamente o defender. ¿Cuáles son tus metas para 2023? Contienda por el título mundial y una exitosa oportunidad de título mundial. Vargas-Foster por título WBC el 11 de febrero en San Antonio Con Charlo lesionado la pelea vs Tszyu es pospuesta Like this: Like Loading...

