Con Charlo lesionado la pelea vs Tszyu es pospuesta Por Ray Wheatley – World of Boxing Premier Boxing Champions ha confirmado que el campeón mundial indiscutible de 154 libras, Jermell Charlo, sufrió una fractura en la mano izquierda en el entrenamiento y su defensa tan esperada y de alto riesgo contra el contendiente número 1 de la OMB, Tim Tszyu, que estaba programada para el 28 de enero, ha sido pospuesta. Charlo se rompió la mano izquierda en dos lugares, entre el dedo meñique y el anular y en la base del pulgar, luego de conectar un puñetazo en un combate en su gimnasio en Houston el martes. Después de visitar a dos médicos y un especialista en manos en Houston, le colocaron un yeso en la mano. Permanecerá enyesado durante dos meses y luego de que se lo quiten, comenzará la rehabilitación antes de retomar sus entrenamientos. “Estaba entrenando, y lancé un buen golpe y tan pronto como aterrizó, supe que algo andaba mal. Sentí que mi mano palpitaba de inmediato”, dijo Charlo. “Tuve dos radiografías y una resonancia magnética para ver qué estaba mal. Mostraba que estaba rota en dos lugares. Odio este sentimiento. Mi mano estará enyesada durante dos meses. Estoy tan decepcionado como los fanáticos, tal vez más, porque esta fue mi primera oportunidad de defender el título indiscutible. “Tal como soy, habría vencido a Tim Tszyu con una mano, pero los médicos y la comisión de boxeo no lo permiten. Es aún más peligroso cuando un león se enfrenta a la adversidad y tiene que volver a defender la manada. He estado entrenando desde julio y he estado golpeando más fuerte que nunca, y estas son las cosas que suceden cuando te esfuerzas al máximo. Después de que mi mano sane, volveré más fuerte que nunca para defender mi legado”. * * * “Esta no es la noticia que nadie quiere escuchar porque hemos estado anticipando esta pelea. Pero estas cosas pasan”, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions. “Jermell no tomó el camino fácil para convertirse en el campeón indiscutible de peso súper welter, por lo que sabe que nada es fácil. Será mejor que Tszyu esté listo, porque Jermell estará más fuerte y más hambriento que nunca cuando regrese”. * * * “Charlo vs. Tszyu por el título indiscutible de peso súper welter es una de las peleas más grandes y esperadas en el calendario de boxeo de 2023, por lo que nosotros, como los fanáticos del boxeo de todo el mundo, obviamente estamos decepcionados al enterarnos de la lesión de Jermell y el aplazamiento resultante”. dijo Stephen Espinoza, Presidente, Programación de Deportes y Eventos, Showtime Networks Inc. “Le deseamos a Jermell una pronta recuperación, y esperamos volver a agregar esta importante pelea al calendario de SHOWTIME tan pronto como sea razonablemente posible. Sabemos que tanto Jermell como Tim están ansiosos por brindarles a los fanáticos del boxeo la pelea llena de acción que todos hemos estado anticipando”. Expectativa por situación del Boxeo en las Olimpiadas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.