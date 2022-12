Expectativa por situación del Boxeo en las Olimpiadas Por.Gabriel F. Cordero Existe una fuerte posibilidad que en París no este la participación del boxeo al igual que en Los Ángeles 2028, ya que su salida podría ser antes de lo previsto al conocerse que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) decidió extender su relación comercial con su patrocinador Gazprom, la empresa rusa de gas, que a la vez es una de las aliadas del gobierno de Vladimir Putin por la guerra con Ucrania. Hasta ahora el boxeo esta programado para realizarse del 27 de julio al 10 de agosto del 2024. El Comité Olímpico Internacional (COI) ya dejó el boxeo fuera del programa de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles y ahora amenaza con eliminar la dulce ciencia de los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Declaración del COI: “El reciente Congreso de la IBA ha demostrado una vez más que la IBA no tiene un interés real en el deporte del boxeo y los boxeadores, sino que solo está interesada en su propio poder. Las decisiones y discusiones para mantener a los boxeadores alejados de las eliminatorias olímpicas y los Juegos Olímpicos no pueden entenderse de otra manera. También ha vuelto a quedar claro que la IBA quiere distraer la atención de sus propios problemas graves de gobernanza señalando el pasado, que ya ha sido abordado por el COI en 2019. No hay voluntad de comprender los problemas reales, al contrario: la extensión del contrato de patrocinio con Gazprom como único patrocinador principal de IBA refuerza las preocupaciones que el COI ha expresado desde 2019 una y otra vez. Este anuncio confirma que IBA seguirá dependiendo de una empresa controlada en gran medida por el gobierno ruso. Las preocupaciones también incluyen el manejo reciente de la decisión del CAS que no condujo a una nueva elección presidencial, sino solo a una votación para no celebrar una elección. El COI tendrá que tener todo esto en cuenta cuando tome más decisiones, que pueden, después de estos últimos acontecimientos, incluir la cancelación del boxeo para los Juegos Olímpicos de París 2024”. Respuesta de la IBA: “No es con alegría ni placer que les escribimos hoy, ya que muchas de nuestras naciones miembros se acercan a la temporada navideña. Sin embargo, es imperativo que abordemos el último ataque contra los atletas de la IBA y la IBA por parte del COI por el compromiso continuo del nuevo liderazgo de convertirse en una organización sólida e independiente, purgada de problemas de gobernanza anteriores y, en última instancia, una organización sostenible financieramente independiente. “En el reciente Foro Global de Boxeo en Abu Dhabi, usted denunció el enfoque de divide y vencerás del COI. Siempre hemos trabajado y continuaremos en el mejor interés de las Federaciones Nacionales, atletas y entrenadores, y está muy claro que nuestras partes interesadas y la familia del boxeo seguirán unidas. “Los Juegos Olímpicos son un activo deportivo global que pertenece a los atletas de todos los deportes y no pueden ser una herramienta de extorsión de las Federaciones Deportivas Internacionales por razones puramente políticas, como inaceptablemente está sucediendo ahora. Con eso, la IBA continuará luchando por sus atletas para asegurarse de que tengan todas las oportunidades y el mismo derecho a participar en los Juegos Olímpicos, sin discriminación y separados de la política del deporte que ahora se ha convertido en el enfoque normalizado. “Estamos siendo criticados por renovar una asociación comercial que se hizo por primera vez en 2021. Las Federaciones Nacionales anunciaron que esta asociación sería renovada y confirmada en el Congreso Ordinario de la IBA de 2022, así como una nueva asociación de 6 años con el proveedor australiano de equipos STING. Ahora estamos asegurando asociaciones adicionales que sin duda se ven impactadas positivamente por el inmenso trabajo realizado por IBA, dirigido por el profesor Richard McLaren y su equipo. Estos pasos son el comienzo de muchas iniciativas y reformas de gobernanza para reparar el daño a la reputación causado por el ex presidente de AIBA, miembro del COI y miembro de la junta ejecutiva, Ching-Kuo Wu. En este momento crítico para el boxeo, “Está claro que la persecución de los atletas de la IBA continuará hasta que se logre el control final del boxeo y su liderazgo. La discriminación contra usted y el liderazgo y los socios de la IBA basada en la ciudadanía contradice directamente la Carta Olímpica y solo resalta el problema de los atletas y el deporte siendo manipulados con fines geopolíticos. “Dicho esto, con la amenaza de que se elimine el boxeo del programa de París 2024, la IBA continuará acercándose a los altos líderes del COI para trabajar hacia una reducción de este desarrollo actual y con miras a LA 2028. “A medida que finalizamos un 2022 desafiante pero exitoso, nuestro mensaje firme para usted es que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que tenga todas las oportunidades para competir internacionalmente. Además de esto, la IBA continuará organizando eventos que le permitan tener una carrera económicamente sostenible que sentará las bases para la vida después del boxeo”. Inoue obtiene el estatus de 'súper campeón' de la OMB Like this: Like Loading...

