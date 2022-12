Inoue obtiene el estatus de ‘súper campeón’ de la OMB El Comité del Campeonato Mundial de la OMB ha anunciado que el campeón indiscutible de peso gallo Naoya Inoue ha sido designado como “Supercampeón” de la OMB con los derechos y privilegios que otorga dicha designación. Los privilegios incluyen una extensión de las defensas obligatorias del título para tomar peleas importantes, elegibilidad para ser considerado para la designación como retador obligatorio en divisiones superiores o inferiores, divisiones de subastas más favorables y otros beneficios. Expectativa por situación del Boxeo en las Olimpiadas Joseph Parker regresa el 21 de enero FacebookGorjeoReddit Like this: Like Loading...

