La paciencia de Tyson Fury se acaba El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, está cansado de esperar a un oponente. Esto es lo que “The Gypsy King” dijo hoy: “Otra sesión de gimnasio terminada. Golpe de martes por la mañana. ‘Tic, tic, maldito tic, tac’ es el tema de hoy. ¿Dillian Whyte va a pelear conmigo? ¿Anthony Joshua se hará a un lado? ¡Avísame porque estoy harto de mirar estos vagabundos! Escucha sus excusas. Tic, tic, tac. El tiempo se ha acabado la botella. Todos se están escondiendo bien, cobardes. El campeón de las 108 libras del WBC, Yabuki, enfrentara a Teraji nuevamente Okolie-Cieslak será en el O2 el 27 de febrero

