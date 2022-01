Okolie-Cieslak será en el O2 el 27 de febrero El campeón de peso crucero de la OMB, Lawrence Okolie (17-0, 14 KOs) defenderá su título mundial contra el ex retador al título mundial Michal Cieslak (21-1, 15 KOs) en The O2 en Londres el domingo 27 de febrero, transmitido en vivo en todo el mundo por DAZN ( excepto Nueva Zelanda y Australia). “Gracias a Cieslak por aceptar la pelea”, dijo Okolie. “¡Estoy seguro de que viene a vengarse de Glowacki! Es un buen y fuerte activista que debería ser una de mis pruebas más difíciles hasta la fecha”. En la cartelera, el peso pluma Karim Guerfi ​​(30-5, 9 KOs) hace la primera defensa de su título europeo EBU contra ‘The Thrill’ Jordan Gill (26-1-1, 7 KOs). Más incorporaciones por confirmar esta semana. La paciencia de Tyson Fury se acaba “Chocolatito” va por otro récord boxístico

