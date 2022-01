“Chocolatito” va por otro récord boxístico Nicaragua ha producido grandes boxeadores y tiene una historia boxística muy interesante. Boxeadores como Alexis Argüello, Rosendo Álvarez, Eddy Gazo o Ricardo Mayorga siempre son mencionados cuando se habla del boxeo en el país centroamericano, pero hay un nombre actual que también entra en la conversación y ese es Román “Chocolatito” González. “Chocolatito” tiene la oportunidad de establecer otro récord para su país y podría suceder si logra una victoria en su próxima pelea contra Juan Francisco Estrada. Se convertiría en el peleador nicaragüense de mayor edad en ser campeón mundial, ya que tendrá 34 años y nueve meses para el momento de la pelea (5 de marzo). Si gana, superará a “Búfalo” Álvarez, quien a los 32 años ganó su cinturón de peso mosca de la AMB y lo defendió tres veces hasta perderlo en la balanza antes de lo que sería su cuarta defensa ante Beibis Mendoza. En ese momento tenía 34 años, 8 meses y 4 días. “Chocolatito” ya tiene un importante récord con el que superó a Alexis Argüello y es el único de su país con cuatro coronas mundiales. Sin embargo, quiere seguir escribiendo historia y cosechando logros en una excelente carrera. Okolie-Cieslak será en el O2 el 27 de febrero Joshua niega el acuerdo de hacerse a un lado

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.