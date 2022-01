Joshua niega el acuerdo de hacerse a un lado El ex campeón de peso pesado Anthony Joshua ha negado los informes de un acuerdo de paso de $ 20 millones de dólares que permitiría al campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk, tomar una pelea de unificación con el campeón del WBC, Tyson Fury. En un video en las redes sociales, Joshua dijo: “¿Sabes qué tienen de malo todas estas entrevistas que veo? Veo ciertas entrevistas que citan lo que he dicho, y pienso para mis adentros ‘¿No he hecho ninguna entrevista? ¿De dónde sacó esta persona esta información?’ “Oigo a la gente decir: ‘AJ acepto 15 millones de libras esterlinas para hacerse a un lado’. No he firmado ningún contrato, no he visto ningún contrato. Entonces, tal como está, deja de escuchar la mierda hasta que venga de mí. “Soy el hombre que tiene el control de mi destino, soy el hombre que maneja mi negocio. Soy una persona inteligente y tomo decisiones calculadas en cada paso del camino. No escuches las tonterías de otras fuentes, si te digo algo, entonces sabes que es mío”. “Chocolatito” va por otro récord boxístico Round 12 con Mauricio Sulaimán: La brillante carrera de Don King

