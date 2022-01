El campeón de las 108 libras del WBC, Yabuki, enfrentara a Teraji nuevamente Por Joe Koizumi El recién coronado campeón de las 108 libras del WBC, Masamichi Yabuki (13-3, 12 KOs), de 29 años, se enfrentará al ex campeón Kenshiro Teraji (18-1, 10 KOs), de 30 años, en su defensa inicial en Kyoto, Japón, el 19 de marzo. Yabuki destronó a Teraji con una sorpresiva victoria por nocaut técnico en el décimo asalto en septiembre pasado, y será su revancha directa con el ex campeón. La fiesta de Teraji (el outboxer) afirmó que Yabuki (el golpeador agresivo) cometió un cabezazo intencional en la novena ronda, lo que finalmente resultó en la pérdida inesperada del previamente invicto Teraji. ¿Sugar Ray Robinson reclamó el trasero intencional de Carmen Basilio después de su primer encuentro en 1957? Como ordenó el WBC, su revancha puede resolver todas las disputas entre las partes aún hostiles. El tiempo dirá La paciencia de Tyson Fury se acaba

