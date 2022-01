Prograis regresa el 19 de marzo en Dubai Probellum regresa a Dubai el 18 y 19 de marzo en el Dubai Duty Free Tennis Stadium durante dos noches consecutivas con campeones mundiales actuales y anteriores, medallistas olímpicos y grandes prospectos. El evento principal y co-principal de la primera noche se anunciará esta semana. La segunda noche contará con el campeón de peso mosca de la FIB Sunny Edwards (17-0, 4 KOs) defendiendo su título contra Muhammad Waseem (12-1, 8 KOs) más el ex campeón mundial superligero Regis Prograis (26-1, 22 KOs) contra Tyrone McKenna (22-2-1, 6 KO). JC Martinez es el nuevo oponente para Chocolatito El campeón de las 108 libras del WBC, Yabuki, enfrentara a Teraji nuevamente

