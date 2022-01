JC Martinez es el nuevo oponente para Chocolatito Gallo Estrada fuera por COVID, interviene JC Martínez El campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez, se enfrentará a Roman ‘Chocolatito’ González en el Pechanga Arena San Diego en San Diego, California, el sábado 5 de marzo, en vivo en todo el mundo por DAZN. Martínez (18-1 14 KOs) sube a las 115 libras y lo hace ante una leyenda del peso en Chocolatito (50-3 41 KOs), entrando el mexicano en reemplazo de Juan Francisco Estrada, quien se ha visto obligado a salir de su trilogía. choque con Chocolatito con COVID. La última salida de Martínez fue un tiroteo característico de toda la acción con McWilliams Arroyo en New Hampshire en noviembre, con ambos hombres golpeando la lona en la primera ronda y Martínez derribando a Arroyo en la segunda antes de que la pelea se detuviera y Arroyo sufriera un corte. El excitante mexicano ha hablado libremente de su deseo de subir de peso y desafiarse a sí mismo contra la flor y nata de la escena de las 115 libras como Chocolatito y Estrada, y la oportunidad ha llamado con fuerza para que el joven de 26 años se anuncie como supermosca en San Diego y ‘El Rey’ planean hacerlo por todo lo alto ante el astro nicaragüense. “Estoy encantado de poder subir de peso y pelear contra los mejores de inmediato”, dijo Martínez. “Chocolatito es una leyenda viviente y un peleador que siempre he admirado, por lo que pelear con él en mi primera pelea en peso supermosca es especial, pero en la noche será una guerra y estoy listo para ella. “Tengo la ambición de unificar la división de peso mosca y esa llama aún arde, pero esta pelea es tan grande para mí y no dudé en aceptarla. Les prometo a los fanáticos que daré un espectáculo”. “¡Qué pelea!” dijo el promotor Eddie Hearn. “Julio tiene la ambición de convertirse en una estrella libra por libra, y esto es lo que hacen los grandes: enfrentar grandes desafíos y tomarlos con ambas manos. Chocolatito es un grande moderno y está disfrutando esta prueba contra El Rey. No puedo esperar para esta pelea y estoy muy feliz de que ambos hombres hayan firmado en la línea de puntos para ofrecer esta brillante pelea a los fanáticos”. Khan-Brook 1l 19 de febrero por ESPN Prograis regresa el 19 de marzo en Dubai

