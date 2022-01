Khan-Brook 1l 19 de febrero por ESPN La rivalidad de larga data entre los rivales británicos Amir Khan (34-5, 21 KOs) y Kell Brook (39-3, 27 KOs) finalmente llegará a un punto crítico en una batalla de peso pactado de 149 libras el 19 de febrero, en el AO Arena en Mánchester, Inglaterra. Aproximadamente 20,000 fanáticos asistirán a esta súper pelea británica para la historia, que se agotó en 10 minutos cuando las entradas salieron a la venta en diciembre. Promocionado por BOXXER, Khan vs. Brook y peleas seleccionadas de la cartelera se transmitirán en vivo y exclusivamente en los Estados Unidos por ESPN+. “Creo que Kell Brook está muy amargado, y este es un buen momento para aclarar el problema entre nosotros porque siempre ha pensado que es mejor peleador que yo”, dijo Khan a Sky Sports. “Él siempre ha dicho que debería haber tenido el reconocimiento que yo tuve y cree que debería haber sido él. Pero al final del día, mis habilidades me convirtieron en el nombre que soy hoy”. En una entrevista reciente con Sky Sports, Brook dijo: “Esta es una verdadera pelea de rencor, no hay amor perdido en esta pelea y ninguno de los dos nos gustamos. Los fanáticos y los expertos no pueden dividirnos, y eso muestra cómo será esta pelea”. Entrenamiento de medios de Claressa Shields JC Martinez es el nuevo oponente para Chocolatito

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.