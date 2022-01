Entrenamiento de medios de Claressa Shields La campeona mundial de peso mediano femenino CMB/AMB/FIB Claressa “GWOAT” Shields realizó un entrenamiento con los medios en el Mayweather Boxing Club en Las Vegas el martes mientras mostraba sus habilidades antes de su defensa PPV del 5 de febrero contra la retadora número 1 Ema Kozin que tendrá lugar el 5 de febrero en vivo por pay-per-view en el Motorpoint Arena en Cardiff, Gales. Sobre la incorporación del co-entrenador Gerald Tucker a su equipo, uniéndose al entrenador de toda la vida John David Jackson: “Solo quería algunos ojos nuevos en mi campamento. Siempre he querido dos entrenadores diferentes con dos estilos diferentes en mi esquina. Encaja perfectamente en mi equipo. “Gerald trabaja con Floyd Mayweather, por lo que trae un tipo diferente de acondicionamiento de boxeo. Él hace las almohadillas de manera diferente a como las he hecho. Podemos agregar algunas cosas y mis entrenadores están totalmente sincronizados”. Sobre un posible enfrentamiento con Savannah Marshall: “Nunca me he centrado en Savannah. Ella se ha centrado en mí. Si ves sus entrevistas, siempre habla de Claressa Shields. Definitivamente estoy feliz de que la pelea con ella se esté acercando. Van a ver por qué soy 12 veces campeón. Hay una gran diferencia en lo que podemos hacer como boxeadores”. Sobre hacer su debut en el Reino Unido como profesional (Shields ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres): “Siento que estoy volviendo a mis viejos terrenos. Estoy emocionado de actuar y mostrarles a todos en el Reino Unido cómo he mejorado como luchador. Cuando me vieron en los Juegos Olímpicos, yo todavía era un adolescente. “No creo que hayan visto mi estilo de boxeo allí todavía. Estoy trayendo mi ferocidad y mi estilo. Voy a mostrarles por qué soy libra por libra. Todos deberían salir y ver esta pelea, porque estoy construyendo todo tipo de nueva fuerza y ​​poder”. Al cambiar de los campos de entrenamiento de MMA al boxeo: “La parte mental es lo más importante para mí. Definitivamente disfruto aprender MMA, así que cuando regrese al boxeo, tengo que hacer ese cambio para saber que solo tengo mi mano izquierda y mi mano derecha. Sin embargo, mi preferencia sigue siendo el entrenamiento de boxeo. Todavía estoy mejorando y aprendiendo más, incluso con todo lo que he logrado en el boxeo hasta ahora”. Fury: Estoy listo para pelear este fin de semana FacebookGorjeoReddit Khan-Brook 1l 19 de febrero por ESPN

