Fury: Estoy listo para pelear este fin de semana FacebookGorjeoReddit Nueva actualización de Tyson Fury: “Les diré qué chicos, hay una manada de cobardes por ahí. Una manada de charlatanes. Te lo digo ahora. Haciendo todas las exigencias del mundo. ¡Cobardes, venid y pelead!” El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, lanzó otra andanada de insultos a sus rivales de peso pesado Anthony Joshua, Dillian Whyte y Oleksandr Usyk. “Seguiré grabando en video hasta que uno de estos cobardes decidan pelear”, dijo Fury en las redes sociales. “¡Todos ustedes son cobardes! ¡vagabundos de mierda! No me importa con quién peleo. AJ, Usyk, Dillian Whyte o cualquiera de ellos. ¡Lucha contra mí! Soy el mejor hombre que jamás haya vivido. Yas son todos cobardes bum-dossers. Aniquilaré a muchos de ustedes y los destruiré, los someteré y los sacaré, perras. ¡Ven y pelea! “Me han hecho esta pregunta una y otra vez. No sé las respuestas. Estoy listo para pelear este fin de semana. He estado entrenando durante ocho semanas. ¿Cuánto tiempo necesita un hombre para entrenar? Josué es un cobarde. Usyk es un marica. Whyte no quiere pelear. Así que puedes probar que estoy equivocado y empezar a pelear contra tu par de cobardes. Todos ustedes son cobardes. ¡Todos ustedes son unos vagabundos! ¡Pelea o haz una, paquete de lechugas mojadas! Las conversaciones Kambosos-Haney continúan Entrenamiento de medios de Claressa Shields

