Las conversaciones Kambosos-Haney continúan Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del campeón de peso ligero del WBC, Devin Haney, Eddie Hearn, confía en que puede llegar a un acuerdo para que Haney se enfrente al campeón indiscutible de peso ligero de la AMB, la OMB, la FIB y el CMB, George Kambosos, en Australia este año. “No está anunciado, hay mucho trabajo detrás de escena”, dijo Hearn al programa DAZN. “Ni siquiera es una oferta, pero creo que Kambosos quiere pelear, Haney quiere pelear. Es la lucha natural. No está cerca de ser firmado. Hay un trato que se ha discutido que podría hacer esto. Por nuestra parte, tenemos un modelo que creemos que funciona. “Hay una gran cantidad de ingresos que se destinan a este bote. El acuerdo de George Kambosos se resolverá con Lou DiBella. Todos estamos trabajando colectivamente para que esto suceda”. “Devin Haney, el chico es inteligente, ha ganado mucho dinero. Él entiende la importancia de esta pelea para su carrera. Si crees que ganaste esta pelea, no te desanimes. Ganas esto, eres indiscutible y lo hiciste en suelo extranjero. Te conviertes en una superestrella de la noche a la mañana”. Fury: Estoy listo para pelear este fin de semana FacebookGorjeoReddit

