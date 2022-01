Actualización de Fury-Whyte Por. Gabriel F. Cordero El Consejo Mundial de Boxeo ha recibido una vez más solicitudes de los equipos representantes de Tyson Fury y Dillian Whyte, para ampliar el periodo de negociaciones libres. El WBC ha otorgado esta extensión final y si no hay acuerdo, se realizará una subasta este próximo viernes 28 de enero. Además hay mucha información acerca de que el ex campeón mundial Anthony Joshua habría recibido una oferta para retirarse de la revancha en contra de Oleksandr Usyk a fin de permitirle al campeón mundial ucraniano pelear con Tyson Fury por el título mundial indiscutible de los Pesados. La oferta mas importante se habla de que se origina desde el Medio Oriente para permitir que Fury pelee contra Oleksandr Usyk por el título indiscutible, lo que provocaría acuerdos de abandono tanto para Whyte como para Joshua. Whyte es el retador obligatorio para el título de peso pesado del WBC de Fury, pero desde hace buen tiempo diversos obstáculos se mantienen en el camino de una pelea entre los dos. Igualmente Joshua tiene una opción de revancha en el contrato con Usyk por los campeonatos de la AMB, la OMB y la FIB. Conferencia de prensa final de Makabu-Mchunu/Bryan-Guidry Las conversaciones Kambosos-Haney continúan

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.