Conferencia de prensa final de Makabu-Mchunu/Bryan-Guidry El alcalde William D. Franklin de Warren, Ohio, proclamó el miércoles 26 de enero como el “Día de Don King” en la conferencia de prensa final del evento PPV de Don King el sábado en el WD Packard Music Hall en Warren, Ohio. En los combates destacados, el campeón de peso crucero del CMB, Ilunga Makabu, defenderá su título mundial contra el número 1 Thabiso Mchunu en el evento principal, mientras que el campeón de peso pesado de la AMB, Trevor Bryan, se enfrentará al número 13 del ranking de la AMB, Jonathan Guidry. Ilunga Makabu: “Espero que todos sepan quién soy. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de estar aquí hoy frente a ustedes. Estoy muy agradecido con Don King Productions por hacer posible este evento porque muchos eventos han sido interrumpidos por COVID. Estoy muy feliz de estar aquí y de tener la oportunidad de defender nuestro título el 29 de enero. No tengo mucho que decir. Solo quiero desearle buena suerte a mi oponente Thabiso Mchunu porque esta es la segunda vez que peleo contra él ahora. Gracias a todos los que vienen a apoyarnos. Gracias a mi equipo. Disfruta la pelea del 29”. Thabiso Mchunu: “Se ha hecho el trabajo duro. Ven a la noche de pelea, estoy listo para ir. Todo lo mejor para todos los que están peleando el sábado por la noche”. Trevor Bryan: “Estoy aquí para quedarme, para seguir probándome a mí mismo. Tengo un oponente fuerte frente a mí en Jonathan Guidry. Le agradezco que esté aquí. Esta es una gran oportunidad para él también. Vamos a mostrárselo en Ohio y mostrar todo este talento para que todo el mundo lo vea. Ha sido un largo camino, muchos rumores. Estoy aqui para quedarme. No pasará mucho tiempo ahora. Yo soy el viaje. Jonathan Guidry: “Todo el trabajo duro está hecho. Me alegro de que tuviéramos la oportunidad. Estamos agradecidos de estar aquí para sorprender al mundo”. Don King: “Vamos a tener una velada sensacional de boxeo. Estoy muy contento de estar en casa de nuevo. Le dará a la gente la oportunidad de divertirse de nuevo. Nadie debe tomarlo a la ligera. Sería mucho mejor si toma las vacunas y la inyección, usa su máscara y distancia social. “Estamos aquí para darles un momento de respiro. Hola a todos, divirtámonos. Vívelo una vez, y cuando estés muerto, habrás terminado. No importa si eres joven o viejo, deja que los buenos tiempos fluyan. “Tengo que agradecer a Dios porque tuvimos un gobernador (de Ohio) que me redujo el cargo, básicamente porque dijo que no se podía. Sin embargo, puso su reputación en juego. Me enviaron a la penitenciaría de Ohio. Dijeron que me iban a dar libertad condicional. Nunca me habían arrestado, así que me iban a dar entre 30 y 90 días. Terminé haciendo cuatro años. Hice que el tiempo me sirviera. Me eduqué en la penitenciaría. Cuando salí de la penitenciaría, los buenos ciudadanos de Cleveland me estaban esperando para informarme sobre el hospital que iba a ser cerrado por falta de fondos y si yo promovería una recaudación de fondos para el hospital. “Llamé a Muhammad Ali para que viniera y boxeara con cinco o seis muchachos. Al hacerlo, recaudaríamos dinero para este hospital. Me dijo que yo era el mejor promotor que había visto y que debería dedicarme al boxeo. Entonces, mi primera pelea fue Muhammad Ali. Hicimos historia juntos. Luego lo condenaron por no dar ese paso al Ejército. Fue sentenciado a cinco años y una gran multa en el apogeo de su carrera. Se presentó como objetor de conciencia. La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó esa decisión. Ali luego regresó e hizo historia nuevamente conmigo promocionándolo. “Los cuatro años que él (Ali) estuvo fuera, nadie sabe lo bueno que realmente habría sido porque estaba en la cima de su carrera. Además, habría ganado millones de dólares durante esos cuatro años. “Tienes que decir, ‘Muhammad Ali, respira hondo. Flotar como una mariposa picadura como una abeja. Tus manos no pueden golpear lo que tus ojos no pueden ver. Era tan rápido que podía apagar el interruptor y meterse en la cama antes de que la habitación se oscureciera”. Bernie Profato (Director Ejecutivo de la Comisión Atlética de Ohio): “En 1972, Don King me llamó y yo era un árbitro joven en ese momento. Me preguntó si no me importaría donar mi tiempo porque iban a hacer un espectáculo de boxeo para este hospital. Le dije: ‘Don, para ti, absolutamente cualquier cosa’. Don King es la única persona en el estado de Ohio a la que le he emitido una licencia de boxeo de por vida. Nadie lo merece más que él. Esta es probablemente la mejor cartelera general en los 20 años que he estado en la Comisión Atlética de Ohio para ser promovida en Warren, Ohio. Me siento muy honrado de que Don haya hecho esto”. Actualización de Fury-Whyte

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.