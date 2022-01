Andrade probablemente ingrese a las 168 Una subasta por el campeonato de peso mediano de la OMB entre el campeón Demetrius “BooBoo” Andrade y el retador obligatorio Zhanibek “Kazakh Style” Alimkhanuly está programada para el viernes en la sede de la OMB en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, según los informes, Andrade ahora planea dejar vacante el cinturón de la OMB y pasar a la división de peso súper mediano. Según SI, Andrade está en fila para una eliminatoria con Zach Parker con el ganador para convertirse en obligatorio de la OMB para el campeón indiscutible Canelo Alvarez. AMB aprueba la revancha Bermúdez-Cañizales Conferencia de prensa final de Makabu-Mchunu/Bryan-Guidry

