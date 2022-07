La OMB ordena a Andrade vs. Alimkhanuly El Comité del Campeonato Mundial de la OMB ordenó el inicio de las negociaciones para una pelea por el campeonato de peso mediano de la OMB entre el campeón Demetrius Andrade y el campeón interino Zhanibek Alimkhanuly. Las partes tienen 30 días para llegar a un acuerdo o se convocará un procedimiento de licitación. El comité también dictaminó que Andrade debe estar médica y físicamente listo, dispuesto y capaz de pelear según lo ordenado. Si no está disponible para pelear por “cualquier motivo”, el título de peso mediano de la OMB se declarará “vacante” y Alimkhnauly se elevará automáticamente al estado de “campeón completo”. Asimismo, si Alimkhanuly no está disponible para pelear, el interino quedará vacante. La oferta mínima aceptable para la división de peso mediano de la OMB es de $200,000. Andrade está representada por Salita Promotions y Alimkhanuly está representada por Top Rank. Conferencia de prensa de presentación de Ruiz-Ortiz Fury quiere pelear contra Joshua “gratis” Like this: Like Loading...

