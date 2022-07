Fury quiere pelear contra Joshua “gratis” En un video publicado en Instagram, el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, dice que quiere pelear gratis contra el ex campeón mundial Británico Anthony Joshua. Fury dijo: “¡Correcto! Esta es una confirmación de lo que dije sobre pelear contra Anthony Joshua por f * ck-all en Inglaterra. Así es cómo sucede la pelea. Firmaré el contrato hoy. La pelea tiene que ser gratis. La televisión en abierto y todas las entradas son gratis. No se ganará dinero con esta pelea histórica británica si sucede. Están los términos. Estoy en el asiento del conductor, tómalo o déjalo. La pelota está en su cancha, muchachos. Tómelo o déjelo. De cualquier manera, me importa un carajo. Esa es la oferta. La OMB ordena a Andrade vs. Alimkhanuly Broner se descontrola en conferencia de prensa virtual Like this: Like Loading...

