El ex campeón mundial unificado de peso pesado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. y el principal contendiente Luis “King Kong” Ortiz se encontraron por primera vez el miércoles, en una conferencia de prensa en Los Ángeles para ver una vista previa de su eliminatoria por el título mundial de peso pesado del WBC, que encabeza FOX Sports. PBC Pay-Per-View el 4 de septiembre en un choque de fin de semana del Día del Trabajo en Crypto.com Arena en Los Ángeles.

Andy Ruiz Jr: “Este no es un concurso de levantamiento de pesas, así que he estado volviendo a lo que originalmente me convirtió en un campeón. No estoy aquí para perder peso o lucir el papel, solo quiero ser el papel… Quería trabajar con (el nuevo entrenador) Alfredo Osuna hace mucho tiempo, simplemente no era el momento adecuado en ese momento. Está acostumbrado a entrenar para boxeadores zurdos. Siento que esto es exactamente lo que necesitaba para esta pelea. Mi equipo va a sacar lo mejor de mí. Puede que esto no llegue hasta el final, pero estoy preparado para hacer las 12 rondas. Vamos a conseguir esta victoria pase lo que pase el 4 de septiembre”.

Luis Ortiz: “No creo que tenga ninguna ventaja el hecho de que yo haya estado más activo que Andy. Creo en el trabajo duro y la estructura mental de un luchador. En eso me he estado enfocando día tras día. Mi objetivo principal en este momento es ganar el 4 de septiembre. Después de eso, veré quién sale y da un paso al frente. Hasta ahora no ha habido demasiados en el nivel de élite. Esta pelea va a terminar en un nocaut. Estoy seguro de que Andy piensa lo mismo. Esto no va a durar 12 rounds”.