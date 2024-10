La OMB ordena a Alimkhanuly que “muestre su causa” El 3 de octubre, el Comité del Campeonato Mundial de la OMB emitió una resolución que otorgaba la aprobación de la sanción del combate por el campeonato unificado de peso mediano de la OMB/FIB entre Zhanibek Alimkhanuly y Andrei Milkhailovich, programado para el 4 de octubre en Australia. El combate entre Alimkhanuly y Milkhailovich se llevó a cabo, pero solo estaba en juego el campeonato de peso mediano de la FIB. Según las reglas de la OMB, cualquier campeón que lleve a cabo una pelea en su división de peso que no sea una defensa del título puede resultar en la pérdida del título. Ahora se le ha ordenado al equipo Alimkhanuly que “MUESTRE CAUSA” dentro de los próximos 5 días sobre por qué la OMB no debería declarar su campeonato de peso mediano “vacante” debido al incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en la “resolución” del 3 de octubre. Fundora responde a Crawford Like this: Like Loading...

