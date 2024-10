Fundora responde a Crawford El miércoles 2 de octubre se volvió viral un video de Terence Crawford diciendo: “si Fundora se relamía por mi actuación contra Israil Madrimov, entonces yo debería relamirme porque Madrimov noqueó a Fundora en el sparring”. Desde entonces, el equipo de Fundora ha estado recibiendo notificaciones de las acusaciones de Crawford. Así, el jueves 3 de octubre, el entrenador Fundora habló con el entrenador de Madrimov, Joel Díaz, sobre la declaración viral hecha por Terrance Crawford. Durante la conversación entre el entrenador Díaz y el entrenador Fundora, Díaz mencionó que el mánager de Madrimov, Vadim Kornilov, estaba muy perturbado por las declaraciones hechas por Crawford sobre una sesión de sparring que ocurrió hace más de cinco años en la que ninguno de los dos tocó la lona . La OMB ordena a Alimkhanuly que “muestre su causa” Alimkhanuly vence a Mikhailovichcy sigue siendo campeón de la FIB y la OMB Like this: Like Loading...

