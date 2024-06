La historia detrás del cinturón de la Libertad/Juneteenth Fue durante la pandemia cuando el mundo del boxeo encontró la tecnología para mantenerse comunicado y entretenido. Participé en una entrevista de Zoom con un programa llamado The Barbershop Conversations. Durante eso, uno de los anfitriones mencionó el Juneteenth y su significado y sugirió que el WBC se uniera a dicha conmemoración de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. El WBC creó el cinturón Juneteenth y lo llamó «Libertad». Fue presentado el 19 de junio de 2021 en Houston Texas y fue otorgado a Jermall Charlo al ganar su pelea contra Juan Macías Montiel. Esa misma semana, el presidente Biden anunció la confirmación de que el 16 de junio se convertirá en un día festivo nacional. El WBC creó la versión 2022, que estaba programada para la pelea Jermall Charlo vs Sulecki, que lamentablemente fue cancelada debido a una lesión en la espalda de Charlo. En 2023 no hubo ninguna pelea programada para junio. La edición de 2024 que se ha presentado, es una hermosa obra de arte única que nos enorgullece regalar para que sirva como recordatorio de dónde venimos, para recordar a tantos héroes de la humanidad que han dignificado los derechos de todos y luchado contra la discriminación y abuso de poder. Mauricio Sulaimán Round 12: Cartelera de Don King En Florida y Salón de la Fama Lista la cartelera del regreso de Chocolatito en Nicaragua el 12 de julio por ESPN+ Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.