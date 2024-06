Lista la cartelera del regreso de Chocolatito en Nicaragua el 12 de julio por ESPN+ El veterano promotor internacional Félix “Tuto” Zabala realizó una conferencia de prensa esta tarde en Managua, Nicaragua para anunciar los detalles restantes de la cartelera histórica que tendrá lugar el viernes 12 de julio y que estará encabezada por la estrella más grande de Nicaragua, Román “Chocolatito” González. Zabala de All Star Boxing ha revelado los detalles del evento que será televisado por ESPN+ (USA) y ESPN Knockout (Latam). “Nos complace confirmar al locutor del Salón de la Fama, Jimmy Lennon Jr, en esta noche histórica del boxeo. Traemos Las Vegas a Managua”, afirmó el CEO Tuto Zabala Jr. “Chocolatito se merece esta pelea de regreso a casa con todas las comodidades”, cerró. . También se revelaron los peleadores de la cartelera televisiva del evento anunciado “Arrepentimiento A Casa”, la resurgida campeona latina de peso mosca Jr. OMB Eveling “La Colocha” Ortega de Acoyapa, Nicaragua (7-5 ​​2 KO’s) hará su segunda defensa del título en 8 asaltos. contra Karol González (7-1-1 3 KO’s) de la Ciudad de México, México en el evento co-principal de la noche. Ortega acaba de obtener una emocionante revancha en marzo pasado en el Pharaohs Casino en Managua. La acción televisiva continúa con el ex retador al título de peso mosca Jr de la OMB Kevin Vivas (7-2 2 ​​KO’s) regresa en una pelea de hundimiento o natación contra el clasificado mundial AMB #13 OMB #15 Azael “Candelila” Villar (20-3-4 15 KO’s) desde la ciudad de Panamá, Panamá en una batalla de 8 asaltos. Este será un choque de alto riesgo ya que el perdedor sufrirá un gran revés y el ganador probablemente terminará entre los 10 primeros en la clasificación. El prometedor prospecto de peso mínimo de 19 años, Michael “Amenaza” Carmona (5-0, 3 nocáuts), está listo para preparar la competencia en la etapa inicial de su carrera cuando se enfrente al campeón latino defensor de la OMB, clasificado número 13, Edwin “Canito” Cano. (12-2-1 3 KO’s) de Michigan, México en un combate a 8 asaltos. Carmona se siente listo y preparado para el desafío ya que quiere convertirse en un joven campeón reinante. El inicio de la transmisión por televisión será una batalla de 4 asaltos entre pesos pesados ​​invictos cuando el favorito local Jeffrey González (2-0) se enfrente a Andrés Quesada (2-0) de San José, Costa Rica. Los boletos están oficialmente a la venta con precios de $120 Ringside, $80 Floor, $60 Bleachers y $15 General Admission y están disponibles en línea en Tickerani.com. “Regreso A Casa” es presentado por All Star Boxing, Inc en asociación con Teiken Promotions. La historia detrás del cinturón de la Libertad/Juneteenth Conferencia de prensa final de Davis-Martin Like this: Like Loading...

