Round 12: Cartelera de Don King En Florida y Salón de la Fama Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Una vez más entré al túnel del tiempo atrapado por la magia de asistir a una cartelera promovida por Don King, a sus 92 años de edad, en el Hotel Hard Rock, de Florida. Todo lo que es creación de él tiene un ambiente diferente, y así es como me sentí en los años 80. Encontré personas que tenía años de no ver, su conferencia de prensa y pesaje con su toque único, y una función de boxeo kilométrica de 13 peleas , 120 rounds programados, y con boxeo, de las 3:30 de la tarde hasta la medianoche. Don King se ve feliz, callado y quizá cansado, pero si de repente le acercan un micrófono con una cámara, ese genio de la promoción revive y habla hasta más no poder. Subió al ring en cinco ocasiones, y un nutrido grupo de su familia lo ayudó en la escalera y las cuerdas para subir y bajar; estaba cerca, y me acerqué para apoyar, y cuando le toque la pantorrilla, ¡me sorprendió, pues es una roca! Fue una función con buenas peleas, con un lleno, y perdió su peleador Adrien Broner. Pero el momento mágico fue cuando antes de la estelar, Don otorgó un emotivo homenaje a su entrañable amigo, José Sulaimán. Se transmitió un video con imágenes de la trayectoria de mi papá, mientras leían una sensible biografía, y terminaron con las 10 campanadas en su honor. Además, la lona del ring fue dedicada a la memoria de don José, acción que jamás olvidaré. Ese sábado temprano tomé un par de aviones para llegar a la parte noroeste del estado de Nueva York, y estar presente en la entronización de la generación 2024 del Salón Internacional de la Fama, en Canastota, EU. Este túnel del tiempo me condujo hacia el campo de los sueños, es aquí donde se inmortalizan a un puñado de personas cada año haciendo su memoria eterna para el deporte del boxeo. Canastota es un pequeño poblado de cinco mil personas en donde se encuentra este museo y Salón de la Fama. Aquí está Muhhamad Alí, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler y Roberto Durán; los legendarios Rocky Marciano, Joe Louis y Sugar Ray Robinson, así como personalidades que fuera del ring han contribuido para la grandeza del deporte de los puños. México está muy bien representado en la galería de los inmortales; 24 boxeadores precedieron a la nueva inducción de La Guerrera, Ana María Torres. Anita es la segunda mujer mexicana electa después de Laura Serrano, y seguramente le seguirán Jackie Nava y Mariana Barby Juárez, una vez que cuelguen los guantes. Torres es considerada por los expertos como la mejor peleadora mexicana de todos los tiempos. Fue muy emotivo ver la placa de mi papá, quien recibió ese gran honor, en 2007. He disfrutado de la compañía de grandes campeones y campeonas que son muy queridos; todo son sonrisas, abrazos , anécdotas y un ambiente en el que la barrera del idioma no existe y todos hablan con el corazón. Desde los réferis Kenny Bayless y Tony Weeks, Alycia Ashley, Kelly Pavlik, Michael Spinks, Érik Morales, Marco Barrera, Jorge Linares y Lamon Brewster, y hasta Gabriela y Sebastián Fundora, Cory Spinks, Jessie James Leija, Ray Mercer, Micky Ward y Teddy Atlas. Además del entrenador Julian Jackson, presidente del IBHOF, Ed Brophy, Cecilia Comunales, el anunciador Jimmy Lennon Jr., y Miguel Cotto. ¿Sabías que…? Don José Sulaimán fue conocido por sus largos discursos. Al día de hoy es aún recordado en el Salón de la Fama por sostener el récord por el discurso más largo en la historia del recinto de los inmortales. Anécdota de hoy Aquel viaje al Salón de la Fama, en 2007, fue toda una travesía. Algunos volamos, vía Atlanta, otros por Charlotte, y algunos más por Nueva York. El querido Raúl Ratón Macías viajó con nuestro hermano, Poncho Díaz, quien lo acompañaba y apoyaba, pues su alzheimer comenzaba a darle algunos episodios, y requería de apoyos. En tanto, resulta que no llegó su maleta. Al día siguiente estábamos todos reunidos en el restaurante, desayunando, y aparece El Ratoncito vestido con un traje que le quedaba grandísimo… Mi papá le dijo: “Qué pasó, Raúl? ¿Y esa ropa?… “Mira nada más Pepe. Me pusieron esta ropa en mi cuarto… ¡Y todos volteamos a ver a Poncho, quien tuvo que usar su ropa de un día antes! Agradezco tus comentarios en [email protected] La historia detrás del cinturón de la Libertad/Juneteenth Like this: Like Loading...

