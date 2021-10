La AMB confirma a Ugas vs Stanionis La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ha denegado un permiso especial solicitado por el equipo del campeón súper welter Yordenis Ugas para realizar una pelea de unificación. El plan de reducción del título mundial es actualmente una prioridad para la AMB y todas las decisiones que se toman son para lograr este objetivo. Esto se anunció el pasado 25 de agosto luego de una campaña mediática negativa en múltiples títulos. En las 147 libras. categoría, se decidió el pasado 15 de septiembre por resolución, que habría un Box-Off entre Jamal James vs Radzhab Butaev y Yordenis Ugas vs Eimantas Stanionis, cuyos ganadores de ambas peleas pelearían más tarde para que solo quedara un campeón en La división. El 16 de septiembre, TGB Promotions, en nombre de Ugas, presentó la solicitud de un permiso especial para una pelea de unificación contra el campeón del WBC y la FIB Errol Spence, con el 22 de febrero de 2022 como fecha. En este sentido, el Comité de Campeonatos envió un aviso de la solicitud de Ugas al equipo de Stanionis, el retador obligatorio. Se opusieron a la solicitud y sus comentarios fueron enviados a Ugas. La oposición del equipo de Stanionis fue apoyada por la resolución anterior que ordenaba el Desactivado del Box. Aun así, la AMB organizó una audiencia con ambas partes el 18 de octubre para que pudieran presentar sus argumentos, la reunión de zoom quedó grabada para todos los efectos legales. La decisión que toma la AMB se basa en sus propias reglas, que los luchadores y sus equipos están obligados a conocer, especialmente en este tipo de casos. En este momento la prioridad es contar con un solo campeón mundial para “Ayudar a mejorar la imagen del boxeo a través del aprecio, el disfrute y la percepción pública positiva de la calidad e integridad del boxeo”, como se refleja en el artículo 2.01 del apartado C de sus estatutos. Los Box Off pueden ser convocados por el presidente del Comité de Campeonatos de la AMB y deben cumplirse bajo los parámetros explicados en las reglas. La Regla C.33 establece que si un boxeador se niega a participar en una defensa obligatoria, un combate de eliminación o un Box Off, su título puede quedar vacante o ser degradado o eliminado de las calificaciones. Otra regla importante es la C.47, que establece que “El Comité y el Presidente, a su entera discreción, considerarán los mejores intereses del boxeo, los propósitos y políticas de la Asociación, y otros factores que puedan ser relevantes, y utilizarán sus mejores esfuerzos para equilibrar los intereses en competencia. La WBA no está obligada a otorgar una solicitud de Permiso Especial “. El rechazo del permiso se hizo luego de un extenso estudio de la situación actual del boxeo, el plan de reducción de campeonatos mundiales y, por supuesto, los argumentos de las partes involucradas. El rechazo se debe específicamente a las especiales circunstancias de la actualidad y la búsqueda de una solución a los múltiples títulos. Es bien sabido en el mundo del boxeo lo atractivos e importantes que son los combates de unificación, pero la política de tener solo un campeón por división es la prioridad. Otorgar un permiso especial a Ugas iría en contra de ese objetivo. A partir de la publicación de la resolución este 19 de octubre, los equipos de Ugas y Stanionis tendrán 30 días para negociar el combate. Si no se llega a un acuerdo dentro de ese tiempo, cualquiera de las partes puede solicitar una Oferta Monetaria. Don King busca promover Makabu-Mchunu "Bomba" Gonzalez recibe su campeonato mundial OMB en Guaynabo, PR

