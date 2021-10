Don King busca promover Makabu-Mchunu El mayor promotor de boxeo del mundo, Don King, ha reunido su última pelea por el campeonato enfrentando al campeón de peso crucero del CMB Ilunga Junior Makabu y al retador número uno, el campeón de plata del CMB Thabiso Mchunu. King, quien representa a Makabu, llegó a un acuerdo con los representantes de Mchunu sobre la pelea por el campeonato de 12 asaltos, que se llevará a cabo en los próximos dos meses. “Esta será una pelea de campeonato llena de acción”, dijo King. “Ambos son guerreros y esta batalla podría resultar en una de las mejores peleas de campeonato del año”. Makabu (28-2 con 25 KOs) es de la República Democrática del Congo, defendió su campeonato en su ciudad natal de Kinshasa cuando detuvo al Nigeria Olanrewaju Durodola con dos sólidos ganchos de izquierda en la séptima ronda en diciembre pasado. Makabu, quien ganó sus últimas nueve decisiones, ganó el título vacante el 31 de enero de 2020 al ganar por decisión unánime contra Michael Cieslak. Thabiso (23-5, 13 KOs), oriundo de Sudáfrica y apodado “The Rock”, se convirtió en el campeón de plata del CMB con una decisión unánime sobre Denis Lebedev el 21 de diciembre de 2019. La última vez que defendió su título y anotó otro victoria unánime sobre Evgeny Tishchenko el 27 de marzo de 2021. Thabiso ha ganado sus últimas cuatro peleas. La AMB confirma a Ugas vs Stanionis

