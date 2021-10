Canelo seguro de vencer por KO a Plant El campeón unificado de peso súper mediano del CMB / OMB / AMB, Canelo Álvarez, realizó un entrenamiento virtual el miércoles, mientras mostraba sus habilidades antes de su muy esperado enfrentamiento PPV contra el invicto campeón de peso súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant el 6 de noviembre en Las Vegas. El ganador de su pelea se convertirá en el primer campeón indiscutible de las 168 libras de la era de los cuatro cinturones. “Es nuevo para mí tener tanta mala sangre con un oponente”, dijo Canelo. “Es muy diferente de lo normal y definitivamente es la mayor animosidad que he tenido con un oponente que se dirige a una gran pelea. Me quedo con mi predicción de un nocaut antes de la octava ronda. Las primeras rondas serán difíciles, pero a medida que avance la pelea, podré sacarlo de allí “. CANELO ÁLVAREZ

“Me siento fuerte y estoy muy emocionado. Simplemente sigo avanzando día a día hacia la noche de la pelea. Estoy listo para hacer historia el 6 de noviembre. “Es nuevo para mí tener tanta mala sangre con un oponente. Es muy diferente de lo normal y definitivamente es la mayor animosidad que he tenido con un oponente que se dirige a una gran pelea. “Me quedo con mi predicción de un nocaut antes de la octava ronda. Las primeras rondas serán difíciles, pero a medida que avance la pelea, podré sacarlo de allí. “Entregué el mensaje que tenía que hacer en nuestra conferencia de prensa. No tengo que decirle nada más a Plant. Me voy a preparar para enfrentarme a él en el ring el 6 de noviembre. “El secreto para mí y la relación de Eddy es nuestra disciplina. Mi mente es tan fuerte y voy a usar eso a mi favor en esta pelea. “Nunca he estado involucrado en nada como lo que sucedió en la primera conferencia de prensa entre Caleb y yo. Venda la pelea o no, lo más importante para mí es ser indiscutible el 6 de noviembre. “He estado en el ring en peleas enormes como esta muchas veces. Para él, será un desafío estar allí para una pelea de esta magnitud por primera vez. Tendrá que controlar sus emociones. “Soy un completo luchador. Puedo hacer varias cosas en el ring. Puedo ser agresivo, puedo contraatacar, puedo moverme. Al final del día, sé que tengo que ser un luchador completo. Eso es lo que aprendí bajo Eddy Reynoso. “Caleb es un buen boxeador, tiene un buen jab y se mueve muy bien. Pero no es nada que no haya visto antes. Solo usaré mis habilidades y experiencia para ganar la pelea. “Esto es muy importante para mi país de México. Esta es una de las peleas más importantes de mi vida. Me lo tomo muy en serio y una victoria significa mucho para mí. “No quiero compararme con los grandes campeones mexicanos del pasado. Solo quiero salir y hacer mi propia historia. Al final, quiero ser considerado uno de los mejores junto con las leyendas que vinieron antes que yo “. EDDY REYNOSO, entrenador y representante de Canelo “Estamos muy concentrados en este momento. Es una experiencia emotiva prepararse para una pelea de esta magnitud. Estamos ansiosos, pero en el buen sentido, mientras nos dirigimos hacia el 6 de noviembre. “No hay mala sangre con Caleb en mi mente. Solo estamos enfocados en hacer historia. Al final del día, queremos seguir construyendo nuestro nombre para que los mexicanos de todo el mundo puedan galvanizar a Canelo Álvarez. “La experiencia y el corazón que tiene Canelo van a ser la clave de la victoria. Tenemos que salir y encontrar Caleb Plant. Es un buen luchador técnico, tiene buenas piernas y un buen coeficiente intelectual de boxeo. Tenemos que presionarlo desde el principio. “Nuestro objetivo es asegurarnos de mostrarles a todos que el boxeo mexicano es el número uno. Si podemos obtener esta victoria y unificar la división, realmente estaremos dejando una gran huella en el deporte. “Esta es la pelea más importante en la carrera de Canelo. Como boxeador profesional, no hay nada más grande que unificar una división. Por eso entrenamos tan duro “. Don King busca promover Makabu-Mchunu

