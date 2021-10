“Bomba” Gonzalez recibe su campeonato mundial OMB en Guaynabo, PR El recién coronado campeón de peso mosca ligero de la OMB, Jonathan “Bomba” González, recibió oficialmente su título mundial después de destronar a Elwin “La Pulga” Soto el sábado pasado en Fresno, California, como parte de la cartelera de Mikey García vs Sandor Martin que se transmitió en vivo por DAZN. González tuvo un encuentro y bienvenida de bienvenida en el Museo de los Deportes de Puerto Rico en una actividad organizada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con sede en Puerto Rico en la que participaron muchos asistentes, incluido el alcalde de Caguas William Miranda Torres, director de deportes en Caguas Johann Estades y los ex campeones mundiales Alex “Nene” Sánchez e Iván “Iron Boy” Calderón, quienes ostentaron el mismo título en algún momento de sus respectivas carreras. El presidente de All Star Boxing, Félix “Tutico” Zabala, anunció con orgullo a su nuevo campeón mundial antes de un gran aplauso de la multitud que se encontraba allí. “Gracias a todos los que han sido parte de mi viaje para convertirme en campeón mundial”, declaró el Campeón de la OMB Jonathan González “un agradecimiento especial a la OMB por darme la oportunidad de luchar por el título, mi promotor Tutico Zabala que ha creído en mí desde entonces. Firmé en 2017, nunca me rechazó y me dio una oportunidad. Mi entrenador Luis Espada quien me preparó bien y por último mi fuerza y ​​acondicionamiento Víctor Martínez quien es mi “Arma Secreta”. “Bomba” también expresó interés en defender su título mundial en la Isla a principios de 2022 cuando se le preguntó qué planes le depara el futuro. “Sería mi sueño defender mi título en mi ciudad natal de Caguas, Puerto Rico”, señaló González. “Pero ahora mismo vamos a disfrutar de esta victoria con mis amigos y familiares antes de pensar en lo que nos espera”. La AMB confirma a Ugas vs Stanionis Donnie Nietes se va hacia Probellum

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.