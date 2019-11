La 98ª Convención de la AMB comienza el viernes en China La 98ª Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) levantará el telón el próximo martes desde Fuzhou, Jiangxi, en China. Dirigido por el presidente de la organización, Gilberto Jesús Mendoza, la junta directiva hará una aparición en tierras orientales para un evento muy especial. China ha sido un gran aliado para la AMB y esto se revelará una vez más durante seis intensos días de trabajo en la maravillosa ciudad al norte de Nanchang. El panorama actual del boxeo enfrenta varios desafíos muy importantes y todos serán atendidos por el personal superior en busca de soluciones que contribuyan a la mejora de la actividad en todo el mundo. Diferentes foros abordarán diferentes temas presentados por especialistas vinculados al organismo sancionador más antiguo del mundo del boxeo. El jueves 7 de noviembre, la reunión de la Junta de la AMB se llevará a cabo y encabezada por Mendoza en las horas de la mañana. Posteriormente, se realizará una entrevista por el reconocido periodista argentino, Carlos Irusta, del presidente de la AMB. Por la tarde, Carlos Chávez estará a cargo de celebrar el Foro de Seguridad y Bienestar del Boxeador. El día terminará con una cena de bienvenida. El viernes, la Ceremonia de Apertura se realizará por la mañana, mientras que por la tarde será el Foro de Clasificación, dirigido por Julio Thyme y con la participación de George Martínez, Oliver Gómez y Gustavo Padilla. Más tarde esa noche será el Foro de Organizaciones Regionales, también a cargo de Tomillo y con el apoyo de Martínez, Chávez y Aurelio Fiengo. El viernes también se presentará el Foro de Tecnología de la Información presentado por Julio Quintero y Gilberto Echeverría, así como el Foro Legal y Pro / Am moderado por Chávez. El sábado estará dedicado principalmente a los jueces y árbitros, quienes tendrán varias horas de seminarios intensos. Finalmente, el domingo habrá boxeo en Fuzhou compuesto por una tarjeta de lucha llena de jóvenes talentos chinos y algunos buenos luchadores extranjeros en ascenso. Finalmente, el lunes se eliminará a toda la junta y al resto de los participantes de la convención, lo que significará el cierre oficial de la Convención de la AMB. Peter Manfredo Jr. regresa el 23 de noviembre Dmitry Bivol: puedo vencer a Canelo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.