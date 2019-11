Dmitry Bivol: puedo vencer a Canelo El campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, ha comentado sobre una posible pelea con el campeón de peso semipesado de la OMB, Canelo Álvarez, quien también posee los cinturones de peso medio y súper mediano de la AMB, y es campeón de la franquicia del WBC. “[En los] últimos días tengo que responder la pregunta ‘¿Pelearía con Canelo?’ Por supuesto, él tiene un título en mi peso, acaba de ganar una gran pelea, es uno de los nombres más importantes del boxeo. Yo lo respeto. Espero que se quede en 175 o que podamos pelear en 168. ¿Creo que puedo ganar? ¡Sí!” La 98ª Convención de la AMB comienza el viernes en China Round 12 por Mauricio Sulaiman

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.