Round 12 por Mauricio Sulaiman El boxeo es uno de los deportes que se encuentran en los Juegos Olímpicos originales y ha sido parte de los Juegos Olímpicos modernos desde 1904. El boxeo es campeones profesionales extremadamente populares y legendarios como Muhammad Ali, George Foreman, Sugar Ray Leonard y Oscar Dela Hoya, solo por nombrar algunos, encontraron sus raíces en la gloria olímpica. AIBA, la Federación Internacional a cargo de la competencia de boxeo olímpico, cayó en desgracia y, de hecho, arruinó el boxeo amateur con sus múltiples escándalos en las últimas dos décadas. AIBA modificó la naturaleza del boxeo en el campo de aficionados y comenzó un proceso en el cual, entre otras medidas vergonzosas: i) se convirtieron en gerentes y promotores de boxeadores, lo cual es un conflicto de intereses directo; ii) quitó el protector de la cabeza de la competencia; iii) orquestó un sistema de arbitraje corrupto; y, lo más importante, eliminó la distinción entre atletas aficionados y profesionales. Esa última medida permitió a los boxeadores profesionales calificar y competir en los Juegos Olímpicos, comenzando con Río 2016. El Comité Olímpico Internacional y su presidente Thomas Bach han intervenido heroicamente y han tomado medidas sin precedentes en un intento por salvar el boxeo y su participación en los Juegos Olímpicos. El COI asumió un papel agresivo en la investigación de las operaciones de AIBA y, después de un proceso que duró más de un año, finalmente suspendió a AIBA y le quitó el papel de administradores del boxeo que condujo a Tokio 2020. El COI es responsable de dar los Juegos Olímpicos al mundo. Cada deporte es responsable de organizar la participación de atletas competitivos, limpios y seguros durante los Juegos Olímpicos. Ahora depende del boxeo salvarse y colaborar con el COI para dar al mundo lo que espera de ese antiguo deporte durante los Juegos Olímpicos. El COI nombró una Fuerza de Tarea para supervisar el proceso y la competencia para Tokio 2020 bajo el liderazgo del Sr. Morinari Watanabe de Japón. El COI ha dado a cada país la responsabilidad y la oportunidad de llevar a cabo su propio proceso de calificación organizado por su comité olímpico nacional en conjunto con la correspondiente federación nacional de boxeo. Es responsabilidad absoluta de cada nación producir el talento que tendrá la oportunidad de competir por la gloria olímpica. Es comprensible que el COI no entrase en detalles complicados del deporte del boxeo y haya seguido con las reglas establecidas por AIBA para Río 2016. El boxeo está luchando con la carga del colapso y el fracaso de AIBA, así como las acciones de AIBA que fueron al contrario de la salud y la seguridad de los atletas … pero ahora hay una gran oportunidad para que el boxeo encuentre el camino correcto y traiga el sueño olímpico a las mentes de los jóvenes atletas del mundo. El WBC realizó una consulta mundial dentro de las Federaciones de Boxeo, Comisiones de Boxeo, promotores, gerentes, entrenadores, medios de comunicación, fanáticos y, lo más importante, boxeadores, tanto aficionados como profesionales. El martes 22 de octubre, durante la 57a convención anual del WBC en Cancún, México, tuvo lugar una discusión muy animada que involucró a delegados de todo el mundo. La conclusión fue clara y unánime: NINGÚN BOXEADOR PROFESIONAL DEBE COMPETIR CONTRA LUCHADORES AMATEUR, LOS LÍMITES DEBEN PONERSE EN LA EXPERIENCIA DE LOS COMBATE PROFESIONALES, ANTES DE QUE ESTE TEMA PUEDA SER REEVALUADO. Por qué ? * No hay distinción en la definición entre un luchador profesional y otro; no hay niveles, límites o criterios: un boxeador profesional es un boxeador profesional independientemente de si es un luchador de 4 asaltos o un Campeón del Mundo. Sin embargo, hay marcadas diferencias entre un luchador de 4 asaltos y un campeón mundial en habilidad, desarrollo, fuerza, madurez y habilidad para lastimar a otro y / o ser lastimado. * Los luchadores profesionales son mucho más maduros y poseen una fuerza física y mental superior en comparación con los jóvenes luchadores aficionados. * Se requiere que los luchadores profesionales ganen peso un día y para una pelea a la vez. Los luchadores aficionados deben permanecer bajo un peso establecido durante 15 días o más. * La mentalidad y el propósito del luchador aficionado son sumar puntos. El boxeo profesional se trata más de infligir castigos al oponente. * Los boxeadores aficionados están motivados por crecer como atletas y dar gloria a su localidad, región y país. Las motivaciones de los boxeadores profesionales están estrechamente relacionadas con los intereses comerciales y financieros. La Junta de Gobernadores del WBC escuchó las opiniones y posiciones formales de muchos durante la reunión abierta y se votó por unanimidad para declarar la posición oficial del WBC, que representa la voz de la comunidad del boxeo en todo el mundo. Se recomienda a todos los Comités Olímpicos Nacionales y Federaciones Nacionales de Boxeo que consideren las palabras de preocupación sobre la peligrosa disparidad en el nivel de competencia y que organicen su proceso de calificación nacional exclusivamente con luchadores aficionados o luchadores con experiencia profesional muy limitada. Por esas razones, la abrumadora mayoría de los países del mundo ya han decidido que los boxeadores profesionales no podrán ingresar a sus equipos olímpicos. Entre esos países, los más destacados son: * EE. UU. * Canadá * Ucrania * Japón * España * Rusia * Rumania * Y muchos más Ninguna medalla olímpica vale la vida de una persona. La comunidad de boxeo del mundo debe estar unida y apoyar los esfuerzos del Comité Olímpico Internacional para traer de vuelta al boxeo como el deporte más importante que siempre ha sido durante los Juegos Olímpicos. Confirmamos respetuosamente nuestra posición y con la esperanza de que todas las personas de ideas afines se unan por la seguridad y protección de nuestros atletas. Mauricio Sulaimán

