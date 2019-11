El ex campeón de la AMB Lucas Browne regresa el sábado FacebookTwitterReddit Por Ray Wheatley -World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la AMB Lucas “Big Daddy” Browne (28-2, 24 KOs) se enfrentará con el ex campeón Australiano de peso pesado John Hopoate (12-6, 11 KOs) el sábado en el StMarys Band Club, StMarys, NSW, Australia. Browne, de 40 años, capturó el título de la AMB sobre Ruslan Chagaev en Grozny, Rusia en 2016, pero luego fue despojado después de dar positivo por la sustancia prohibida clenbuterol. Big Daddy atribuyó el resultado de la prueba a la carne contaminada. Él viene de una derrota en tres rounds KO ante Dave Allen en Londres en abril. Hopoate, de 44 años, es un ex campeón Australiano de peso pesado de 2008 y viene de una derrota por KO en el segundo round ante Paul Gallen en febrero. Donaire-Inoue en la recta final para el jueves en Japón

