Donaire-Inoue en la recta final para el jueves en Japón ‘Monster’ Naoya Inoue (18-0, 16 KOs) y Nonito ‘The Filipino Flash’ Donaire (40-5, 26 KOs) estaban de buen humor en el chequeo médico del lunes en Tokio antes de la final del Trofeo Ali Bantamweight WBSS del jueves en la Saitama Super Arena en Saitama, Japón. Naoya Inoue: “La única ventaja de Nonito es su experiencia, ha estado en muchas peleas importantes. Es más alto y su alcance es más largo, pero eso es algo para lo que nos hemos preparado ”. Nonito Donaire: “Como vimos con Canelo vs Kovalev, la altura no importa, el tamaño no importa. En última instancia, se trata del plan de juego, y creo que tengo el plan de juego para vencer a Inoue. Y mi experiencia me llevará a través “. El martes, la pareja se reunirá nuevamente en la conferencia de prensa final antes de la final. El ex campeón de la AMB Lucas Browne regresa el sábado FacebookTwitterReddit Sulaiman comenta sobre los 3 minutos por rounds en Esparza-Estrada

