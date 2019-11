Sulaiman comenta sobre los 3 minutos por rounds en Esparza-Estrada Fotos: Tom Hogan-Hoganphotos/Golden Boy Un tema de gran preocupación para nosotros fue el hecho que se haya celebrado la primera pelea femenil con rounds de tres minutos, contrario a la regla establecida para boxeo de mujeres, de dos minutos. Marlen Esparza ante Seniesa Estrada se subieron al ring y la comisión de Nevada y la WBA permitieron pelear rounds de tres minutos. Diversos estudios médicos señalan que la mujer tiene 80% mayor riesgo de tener una conmoción cerebral y su recuperación es mucho más tardada. La seguridad del atleta es la máxima prioridad para el CMB. Hay una fórmula muy clara: deshidratación + fatiga + golpe fuerte = conmoción cerebral. El WBC no acepta rounds de 3 minutos, y el límite de episodios son de 10, contrario a los tres minutos y 12 asaltos del boxeo varonil. Mientras más acción se tiene, la deshidratación y la fatiga es mayor, y ahí es cuando los golpes a la cabeza causan daños irreparables. Canelo KOs Kovalev y gana 4to titulo mundial en diferentes divisiones

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.