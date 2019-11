Canelo KOs Kovalev y gana 4to titulo mundial en diferentes divisiones Por Miguel Maravilla en ringside El Mexicano campeón mundial mediano franquicia del WBC y súper mediano de la AMB, Canelo Alvarez (53-1-2, 36 KOs) se convirtió en campeón mundial de cuatro divisiones al noquear al campeón mundial Ruso de peso semipesado de la OMB Sergey “Krusher” Kovalev (34-4-1, 29 KOs) el sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Después de una pelea bastante técnica, un gancho de izquierda de Canelo en el undécimo escalonó a Kovalev y Álvarez siguió con una derecha aplastante que hizo que Kovalev se quedara sin fuerzas mientras caía en las cuerdas obligando al árbitro Russel Mora a apoyarlo inmediatamente a los 2:15. Como era de esperar, el más alto Kovalev golpeó desde el principio mientras Canelo deslizaba el pinchazo y pateaba, luego cerraba la primera ronda y aterrizaba un duro gancho izquierdo seguido de un gancho izquierdo al cuerpo. La segunda ronda vio a Canelo cavar escaleras abajo mientras Kovalev bombeaba el jab y luchaba desde la distancia. Canelo comenzó la tercera ronda conectando con una derecha por encima mientras Kovalev seguía usando el jab, Álvarez respondió con un sólido gancho de izquierda pero el ruso continuó trabajando. Álvarez comenzó el cuarto aterrizaje de manera sólida y acechó a Kovalev, aunque Canelo fue cauteloso en el proceso. La quinta ronda vio a Canelo etiquetar a Kovalev con el gancho izquierdo al cuerpo desde un mostrador, pero el alcance de Kovalev continuó siendo clave para el ruso. A la mitad del sexto, el jab de Kovalev siguió siendo la elección, ya que Canelo acechó durante toda la ronda y fue al cuerpo. Más allá de la mitad de la séptima ronda, el campeón continuó trabajando el jab mientras Canelo aterrizaba una mano derecha corta para llamar la atención de Kovalev. La superestrella Mexicana parecía estar frustrada en el octavo puesto que Canelo giró violentamente y falló, el golpe de Kovalev fue la clave. Canelo continuó balanceándose y fallando con golpes salvajes en el noveno puesto que el jab de Kovalev fue consistente. Al final de la pelea en el décimo asalto, Canelo aterrizó por la derecha cuando Kovalev sintió lástima de sus golpes. El Mexicano cerró la ronda con un fuerte aterrizaje de derecha sólida y golpes al cuerpo. El paciente plan de pelea de Canelo valió la pena en el undécimo round cuando finalmente llegó a Kovalev y lo noqueó brutalmente. En el momento de la detención, los puntajes eran 96-94 2x para Canelo, 95-95. Berchelt vence a Sosa en Carson y retiene titulo WBC

