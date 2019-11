Berchelt vence a Sosa en Carson y retiene titulo WBC El campeón mundial de peso súper pluma del WBC, Miguel “Alarcón” Berchelt (37-1, 33 KOs) logro un triunfo con un impresionante TKO en el cuarto round contra el ex campeón mundial Jason Sosa (22-4-4, 16 KOs) el sábado por la noche en Dignity Health Sports Park en Carson, California. Haciendo la sexta defensa del título, Berchelt derribó a Sosa dos veces en el segundo round, luego lo castigó con grandes golpes por el resto de la ronda. Berchelt derribó a Sosa nuevamente en el cuarto round. La pelea continuó y Berchelt golpeó a Sosa hasta que la esquina lo detuvo. El tiempo era 2:56. Haney defenderá su titulo WBC ante Santiago en LA el 9 de noviembre

