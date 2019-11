Haney defenderá su titulo WBC ante Santiago en LA el 9 de noviembre El campeón de peso ligero del WBC, Devin Haney (23-0 15 KOs) se enfrentará a Alfredo Santiago (12-0, 4 KOs) en la primera defensa de su título mundial en el Staples Center en Los Ángeles el próximo sábado (9 de noviembre) en DAZN en los EE. UU. Y Sky Sports en el Reino Unido. Haney fue elevado de interino a campeón completo en la reciente Convención del WBC en Cancún, México. Devin Haney: “Estoy feliz de que hayamos hecho este trato. No soy solo un campeón mundial del WBC que tiene el cinturón de otra persona. Soy el único campeón y defenderé el título mundial de peso ligero el 9 de noviembre. He estado trabajando duro y estoy extremadamente concentrado. Este será el regalo perfecto para mí para mi 21 cumpleaños. Alfredo Santiago: “Sr. Haney es un luchador formidable que eligió al oponente equivocado. No puede vencerme. Pertenezco al ‘Escuadrón del Terror’, el mejor equipo de boxeo del mundo. Esta es mi hora.”



El choque de Haney con Santiago es parte de una gran noche de acción en Los Ángeles cuando las sensaciones de YouTube KSI y Logan Paul se enfrentan en una revancha de su controvertido empate, esta vez como luchadores profesionales. Billy Joe Saunders (28-0, 13 KOs) hace su debut en Estados Unidos y defiende su título mundial súper mediano de la OMB contra el invicto Marcelo Coceres (28-0-1, 15 KOs), y un cuarteto de Eddie lo acompañaran en la cartelera. Las talentosas estrellas estadounidenses en ascenso de Hearn en Nikita Ababiy (7-0, 6 KOs), Diego Pacheco (6-0, 5 KOs), Reshat Mati (4-0, 2 KOs) y Alexis Espino (4-0, 3 KOs). Berchelt vence a Sosa en Carson y retiene titulo WBC Resultados desde el MGM en Las vegas

