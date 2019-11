Resultados desde el MGM en Las vegas Por.Miguel Maravilla en Ringside El peso ligero Ryan García (19-0, 16 KOs) de Victorville, California, hizo una extraordinaria presentación al vencer con un nocaut en el primer round sobre “Ruthless” Romero Duno (21-2, 16 KOs) de Filipinas en la pelea anterior a Canelo-Kovalev el sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El Filipino Duno salió agresivo, pero un gancho de izquierda al templo por parte de García lo hizo cuando dejó caer a Duno con fuerza. Duno se tambaleó en la lona obligando al árbitro Tony Weeks a detener la pelea después de solo 1:38. Las damas resolvieron su rencor cuando Seniesa “Superbad” Estrada (18-0, 7 KOs) del Este de Los Ángeles, California y Marlen Esparza (7-1, 1 KOs) de Houston, Texas se enfrentaron por el título vacante de peso mosca interino de la AMB. Con un comienzo rápido, Estrada y Esparza se atacaron soltando las manos. Intercambiar en el centro en la segunda ronda Esparza conectó algunos golpes importantes mientras Estrada respondía y usaba la velocidad de su mano. Esparza mantuvo sus golpes compactos en la tercera ronda mientras Esparza continuaba contraatacando y usando su velocidad de mano. Estrada respondió con eficacia en el cuarto, ya que parecía que Esparza era agotador. La olímpica estadounidense de 2016, Esparza sufrió un corte desagradable en la línea del cabello en el quinto por un choque de cabezas mientras Estrada boxeaba y mantenía su distancia. A mitad de camino en el sexto, Estrada continuó boxeando y conectó algunos buenos golpes mientras el corte en Esparza seguía sangrando. Continuando sangrando de su frente en el séptimo, Esparza parecía fatigada mientras Estrada mantenía su ritmo y boxeaba bien. Estrada era el más nuevo de los dos en el octavo aterrizaje, buenos golpes y contraataques, ya que Esparza no podía ponerse en marcha y parecía muy lento. Todo fue Estrada en las últimas rondas mientras boxeaba con confianza. Estrada no llegó a la campana final ya que el corte fue demasiado y la pelea se detuvo al final del noveno. Después de completar nueve rounds, fueron a las tarjetas de puntuación cuando los jueces anotaron el combate 90-80, 89-82 y 88-83 cuando Senisia toma una decisión técnica. El prometedor prospecto de peso welter Blair “The Flair” Cobbs (13-0-1, 9 KOs) de Las Vegas detuvo a Carlos Ortiz (11-5, 11 KOs) de Torreón, México. Parpadeando rápidamente hacia un comienzo rápido, Cobbs estuvo ocupado hasta que un gancho corto en la cabeza hizo que Cobbs se tambaleara y que su guante tocara la lona cuando estaba caído. Ortiz acechó en el segundo round mientras Cobbs mantenía su distancia pateando el jab. En el tercer round, Ortiz continuó acechando mientras Cobbs comenzaba a instalarse. Trabajando el jab en el cuarto, Cobbs siguió dejando que sus manos atacaran al duro Ortiz que seguía avanzando. Cobb dejó las manos en el quinto y comenzó a superar a Ortiz, ya que parecía estar cansado. Pasado el punto medio en la sexta, Cobbs le devolvió el favor y envió a Ortiz a la lona. Ortiz terminó la ronda pero no pudo continuar ya que el árbitro detuvo la pelea al final del sexto round. Haney defenderá su titulo WBC ante Santiago en LA el 9 de noviembre Ex campeón Crolla victorioso en su pelea de despedida en Manchester

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.