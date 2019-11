Peter Manfredo Jr. regresa el 23 de noviembre El ex contendiente de “Contender: Season One” y dos veces retador al título mundial Peter Manfredo Jr., “The Pride of Providence”, regresa al ring el 23 de noviembre en el Twin River Casino Hotel en Lincoln, Rhode Island. Peleando por primera vez desde 2016, Manfredo (40-7-1, 21 KOs) se enfrenta a “The Romantic Redneck” Melvin Russell (11-7-2, 7 KOs) de Lloyd, KY, en una pelea de peso pesado ligero de 10 rounds. . Manfredo, de 38 años, viene de un combate con “Mr. Providence ”Vladine Biosse hace tres años y medio. Russell, de 40 años, hizo su debut profesional en 2015 a la edad de 35 años y ha perdido seis de sus últimos siete. Manfredo-Russell transmitirá en UFC Fight Pass, enfrentándose con la transmisión de pago por visión de Wilder-Ortiz. Revancha de Harrison-Charlo fijada para el 21 de diciembre en California La 98ª Convención de la AMB comienza el viernes en China

